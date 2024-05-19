تحديد موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، أن الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي وعدد من الوزراء تعرضت لحادث، "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

-رئيس الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند: نواجه ظروفاً بيئية وجوية صعبة ولم نتعرف بعد على مكان حادث طائرة الرئيس

-الأناضول" عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريس يراقب بقلق تقارير تحطم المروحية الإيرانية ويأمل سلامة الرئيس

-الخارجية اللبنانية: نتابع بقلق شديد الأنباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل الرئيس الإيراني

-حركة الجهاد الإسلامي: تلقينا بقلق بالغ الأنباء عن حادثة أصابت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني

-وكالة "تسنیم" الإيرانية: تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

-الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نشعر بحزن عميق لتعرض الرئيس الإيراني والوفد المرافق له لحادث مروحية، ونتابع الحادث عن كثب عبر اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية، ومستعدون لتقديم أي دعم ضروري.

-قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال سلامي يتوجه برفقة عدد من قادة الحرس إلى مكان حادث طائرة رئيسي

-قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية: تلقينا قبل دقائق إشارة من طائرة الرئيس والهاتف النقال من أحد طاقمها

-الخارجية المصرية: مصر تتابع بقلق بالغ أنباء حادث مروحية رئيسي وتؤكد تضامنها مع حكومة وشعب إيران

-الهلال الأحمر العراقي يرسل 10 فرق مكونة من 50 شخصا مع معدات إلى إيران للمساعدة في البحث عن طائرة رئيسي

-وكالة إدارة الكوارث التركية: إيران طلبت منا مروحية بحث وإنقاذ مزودة بتقنية الرؤية الليلية و6 مركبات تحمل عناصر بحث وإنقاذ

-الخارجية الأردنية: المملكة تتابع بقلق بالغ أنباء الحادثة التي تعرضت لها طائرة الرئيس الإيراني وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

-الهلال الأحمر الإيراني: نتمنى أن تصلنا أنباء سارة خلال الدقائق القادمة وفرق الإنقاذ بدأت تقترب من المكان المحدد

-وكالة مهر الإيرانية: طواقم الإنقاذ وصلت إلى بعد كيلومترين من مكان حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني

-الهلال الأحمر الإيراني ينفي ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

-وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي: فرق الإنقاذ عثرت مساء اليوم الأحد على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي التي اختفت في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية.

-نائب الرئيس الإيراني: جرى تحديد منطقة الحادث عبر وزارة الاتصالات والوصول إلى المكان تعتريه الصعوبة لسبب وعورة التضاريس

-نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: تمكننا عدة مرات من إجراء الاتصال مع شخصين كانا على متن الطائرة

-محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني يعقد أول اجتماع للحكومة عقب حادث مروحية الرئيس، وأصدر أوامره بحشد القدرات للبحث عن المروحية.

-موقع نور نيوز الإيراني: فرق تحقيق عسكرية أرسلت إلى موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.

- وكالة مهر للأنباء: السلطات الإيرانية أرسلت لواء صابرين التابع للحرس الثوري للبحث عن مروحية الرئيس.

- قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني : المروحيات أخفقت في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بسبب سوء الأحوال الجوية.

-وكالة مهر للأنباء عن الهلال الأحمر الإيراني: تقارير أشارت إلى تحديد موقع محتمل لحادث مروحية الرئيس الإيراني، وقالت إن رجال الإنقاذ يتحركون باتجاهه.

- هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية: هطول الأمطار في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني سيتواصل حتى الغد مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

-رويترز: المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الخرائط بالقمر الاصطناعي لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني

-خامنئي يدعو إلى الدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي مطمئنا الشارع الإيراني بعدم القلق وأنه لن يحدث أي خلل في شؤون البلاد

-المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن عن تأثره من الحادث "المقلق" الذي وقع لطائرة رئيسي

- المرشد الأعلى الإيراني يدعو الإيرانيين إلى عدم القلق ويقول "شؤون الدولة لن تتعطل"

- رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس الإيراني.

- حماس تعرب عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث هبوط صعب.

-التلفزيون الإيراني: رجال الإنقاذ يتوجهون لمكان حادث طائرة الرئيس على الأقدام لعدم إمكانية توجه السيارات إلى المنطقة الجبلية

-المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نعيش ظروفا معقدة وصعبة ولا يوجد أي نبأ جديد وندعو إلى الصبر والدعاء والثقة برجال الإنقاذ

-آخر ظهور للرئيس الإيراني رفقة وزير الخارجية وعدد من المسؤولين على متن المروحية التي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

-الإعلام الإيراني: فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس رئيسي خلال نصف ساعة

-وكالة "مهر" الإيرانية: طائرة الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية ولا تأكيد لمقتل أو إصابة الركاب

-الحكومة العراقية: عرضنا على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي

-رويترز عن البيت الأبيض: جرى إطلاع الرئيس بايدن على تقارير عن سقوط هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي

-الخارجية الأمريكية: نراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لمصاعب في الهبوط

-التلفزيون الرسمي الإيراني: قائد الجيش يأمر بتوظيف كل إمكانات الجيش والحرس الثوري لعملية البحث عن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي

-وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية: لا معلومات موثوقة بعد عن مكان مروحية الرئيس الإيراني وعمليات البحث مستمرة

-مسؤول إيراني لرويترز: حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث طائرة هليكوبتر

- التلفزيون الإيراني: لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان حادث مروحية الرئيس.

- المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين.

- بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في إنتهاء الحادثة دون خسائر في الأرواح.

- المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

- وصول مروحيتان تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولين آخرين، بسلام إلى وجهتهما.

- فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان.

- فرق البحث والإنقاذ وصل بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث وبدأ عمليات البحث.

- تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة.

- عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

- وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

- وزير الداخلية الإيراني: تواصلنا مع مرافقي الرئيس لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة

- وزير الداخلية: نحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث لتزويدنا بالمعلومات.

- "تسنيم": فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

- منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني: أرسلنا طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.

- مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات أرسباران.

- منطقة الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها وتضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.

- رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند: إحدى فرق الإنقاذ وصلت إلى منطقة قريبة من النقطة المحتملة لحادثة المروحية.

- إرنا عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ بابك یكتابرست: تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث

- بابك یكتابرست: لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف.

- یكتابرست: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة.

- یكتابرست: تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.