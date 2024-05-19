"التمويل لن يكون عائقا أمام تطور البلاد" (فيديو)

دشّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، القطب العلمي والتكنولوجي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، بمناسبة إحياء الوطني للطالب، وتم اطلاق اسم عبد الحفيظ احدادن على الصرح الجديد.

وفي كلمة ألقاها أمام الطلبة، قال رئيس الجمهورية "في مثل هذا التاريخ اختار ثلة من الطلبة إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة فزادوها إشعاعا".

وأضاف "يقع على الدولة مسؤولية الاعتماد على كفاءة الطلبة وقدرات الشباب المتحكم في التكنولوجيا".

كما أشاد رئيس الجمهورية بالشباب الحامل للمشاريع والمتحكم في التكنولوجيا الحديثة والغيور على وطنه وأعرب عن يقينه باعتلاء الجزائر أعلى المراتب بفضل هذه الطاقات الشبانية والطلابية.

وجدد الرئيس تأكيده أن سنة 2027 ستكون حاسمة بالنسبة للجزائر، وهذا بعد إتمام مسار الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد والمؤسسات الناشئة.

كما أكد أن التمويل لن يكون عائقا أمام تطور البلاد.

وفي سياق متصل كشف الرئيس أن الدولة مستعدة لتمويل كافة المشاريع والأبحاث المتعلقة بالمؤسسات الناشئة.