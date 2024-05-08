رخروخ يلتقي بكونفدرالية الصناعيين والمنتجين

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، نهار اليوم الأربعاء، رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA)، عبد الوهاب زياني، مرفوقا بأعضاء من الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري (BTPH)، المنضوية تحت لواء ذات الكونفدرالية، وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

خلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى الانشغالات والمقترحات التي عرضها المتعاملون الاقتصاديون في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، خاصة ما تعلق بإنجاز المشاريع، حيث تم حسب بيان للوزارة تقديم مقاربات تتضمن اقتراحات وحلول ستساهم في تطوير عمل الشركات وتحسين أدائها الذي سينعكس إيجابا على نوعية وتكلفة المشاريع، وكذا آجال تسليمها. وبالمناسبة، أكد الوزير على مرافقة القطاع الدائم للمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير كل الوسائل المتاحة والآليات اللازمة قصد دعم نشاطهم، وكذا إزالة كل العقبات وتقوية الأداة الوطنية للإنجاز، وسعيا للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني