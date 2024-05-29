جديد مسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين، المشاركين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

وجاء في بيان الوزارة، "تنهي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم كافة المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المبينة أسماؤهم، وفقا للقائمة المنشورة عبر الرابط الآتي: https://www.mfa.gov.dz/.../shortlist-for-the-position-of...