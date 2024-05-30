رياض محرز يرد على بيتكوفيتش

قال قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عبر حسابه في منصة "ايكس"، أنه لم يتلق أي اتصال من الناخب الوطني، وكان ينوي حضور المعسكر المقبل.

قال قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عبر حسابه في منصة "ايكس"، أنه لم يتلق أي اتصال من الناخب الوطني، وكان ينوي حضور المعسكر المقبل.

وجاء في رسالة لاعب البطولة السعودية "لم أتلق أي اتصال سواء من الناخب الوطني أو الإتحادية، كنت أعاني من بعض الآلام في الركبة، لذا فضلت عدم المشاركة مع النادي لأكون جاهزا لتربص المنتخب والمشاركة في المواجهتين المهمتين في تصفيات كأس العالم".

وختم اللاعب السابق لنادي مانشيستر سيتي "أتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني في المواجهات المقبلة، كنت أتمنى من كل قلبي أن أكون حاضرا، لكن أحترم خيارات الناخب الوطني، لكن تلقيت الرسالة".

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قال صباح اليوم خلال الندوة الصحفية، أنه وضع اسم محرز في القائمة الموسعة، غير أنه لم يتلق أي تفاعل من اللاعب.