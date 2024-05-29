الإطاحة بعصابة مختصة في النصب والاحتيال والتزوير

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال وتزوير أوراق نقدية بالعملة الأجنبية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن القضية تمت معالجتها بناء على معلومات واردة مفادها تردد شخص مشبوه على حي "لافونتان"، خاصة في الفترات الليلية، وعلى إثر ذلك تم ترصد المعني وتوقيفه، حيث تبين أنه "شخص مبحوث عنه تبعا لأوامر عدلية ومسبوق قضائيا".

وعند توقيف المعني، "ضبط بحوزته على أوراق مهيأة للتزوير إلى عملة أجنبية. وبعد التحقيق في القضية، تبين أنه قام بالنصب والاحتيال على أحد ضحاياه بسلبه مبلغ 100 مليون سنتيم".

وبعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم "توقيف المشتبه فيه الثاني وحجز 56 رزمة من أوراق خضراء اللون ملفوفة بورق شفاف مقوى مهيأة للتزوير إلى عملة أجنبية، تحتوي كل رزمة على 65 ورقة تم طرحها للتداول، علما أن المتورطين يتعاملون مع رعايا أفارقة".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.