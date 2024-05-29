البيض: حجز 11كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج وتوقيف مروجيها. العملية جاءت إثر معلومات أمنية تفيد برصد نشاط مجموعة إجرامية بصدد إدخال كمية من المخدرات إلى مدينة البيض، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تم تكثيف التحريات باستعمال أساليب التحري الخاصة،

ليتم من خلالها التوصل إلى كافة المعطيات التي مكنت من شل نشاط هذه الشبكة مع توقيف مركبة سياحية من نوع غولف الجيل الخامس، بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور بداخلها على قرابة 11 كلغ من الكيف المعالج، نصف الكمية الأولى مخبأة بإحكام داخل هيكلها البلاستيكي الخلفي،

أما النصف الآخر مخبأ بإحدى العجلات المطاطية للمركبة، أسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و39 سنة. وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام نيابة محكمة البيض.