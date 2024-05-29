مرافقته الفلاحين والمستثمرين للتأمين على المخاطر الكبرى

جدد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تعهده بمرافقة كل الفلاحين والمستثمرين؛ للانخراط في مجال التأمين على المخاطر الكبرى التي يوفرها عبر الوطن، داعيا المعنيين بالتوجه نحو المكاتب الخاصة بهم عبر الولايات؛ لطلب الاستشارة وتوجيههم نحو نوعية التأمين المناسبة لنشاطهم.

حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية بسكرة عبد العزيز شيلالي باعتباره ممثل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لـ"الخبر" فإن الورشة التي نظمت أمس بالمركب السياحي القرية بولاية تيبازة؛ والتي حملت موضوع " التأمينات... أداة لإدارة المخاطر الخاصة بالمؤسسات" هي فرصة جديدة من مجموع اللقاءات التي ينظمها الصندوق دوريا، والهدف منها المرافقة والعمل الجواري التي تدخل في صلب مهامهم، وهذا مع الفلاح والمستثمر ومختلف المؤسسات والإدارات ، والتحسيس بأهمية التأمين، والاستماع لإنشغالاتهم والعمل على تكييف عقود التأمين مع المخاطر الجديدة ، والهدف حسب ذات المسؤول ليس ربحي بل من غايته استمرار النشاط وديمومة المؤسسات التي تقدم دفعا للاقتصاد الوطني.

وثبت وأن كان لهذه المرافقة أهمية لمسوها في الميدان حسبه، لان المستثمر أو الفلاح عند قيامه بإجراءات التأمين ويعوض في حالة الخسارة يشعر بالاطمئنان ويواصل في القيام بهذه العملية لحماية نشاطه وتوسيعه أيضا، وفي كل مرة يحرص الصندوق حسبه في مثل هذه المناسبات للتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق وشرح عقود التأمين لتسهيل المهمة في القيام بهذا الإجراء يضيف ذات المسؤول.