رسميا .. هذا هو المدرب الجديد لبايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني في موقعه الرسمي على الإنترنت توصله لاتفاق بشأن التعاقد مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وجاء في بيان للنادي البافاري اليوم الأربعاء: "مرحباً بك في ميونيخ، فينسنت كومباني" مشيداً بمسيرة صاحب الـ38 عاماً.

وأكّد بايرن ميونيخ أنّ كومباني الذي هبط مع بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سيكون مدرباً للفريق حتى 2027.

وعانى بايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما خرج دون التتويج بأي لقب مع مدربه السابق توماس توخيل.

وحاول بايرن ميونيخ إيجاد بديل لتوخيل على مدار الأسابيع الفائتة لكن جميع محاولاته فشلت ليتم اختيار كومباني أخيراً.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نتفق جميعاً في النادي أن كومباني هو المدرب المناسب لبايرن ونتطلع بشدة للعمل معه".