الطارف: الإطاحة بعصابة إجرامية

في إطار مخطط الرامي إلى محاربة الجريمة بمختلف أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط بأمن ولاية الطارف من بعصابة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة متكونة من شخصين أعمارهما 34 و47 سنة ينحدران ولايتي الطارف وسوق اهراس مع حجز خلال كمية من المهلوسات.

وجاءت العملية إثر معلومات مفادها قيام شخصان ينشطان ضمن مجموعة إجرامية مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بصدد نقل كمية منها على متن مركبة سياحية من ولاية مجاورة. ومن خلال خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف المركبة بعد مراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم ضبط كمية المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل المركبة قدرت 300 قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابلين300 ملغ مشكلة من 20 مشطا وكذا مبلغ مالي قدره 19500 دينار من العائدات الإجرامية مع توقيف المشتبه فيهما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهما بجرم حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية.