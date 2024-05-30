هذه هي تفاصيل قضية بلايلي

سيكون بمقدور محمد يوسف بلايلي المشاركة مع فريقه مولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر، وحتى في المباريات المتبقية من البطولة المبرمجة قبل النهائي، رغم المراسلة الأخيرة للفيفا التي قررت إيقافه.

قضية محمد يوسف بلايلي مع نادي أهلي جدة السعودي كادت أن تعصف فعلا بمشوار بلايلي مع العميد في نهاية ديسمبر 2023، حين تأخر اللاعب في تسديد التعويض المالي المقدر بنحو 16 ألف دولار الذي طالب به نادي أهلي جدة بناء على فسخ اللاعب لعقده مع النادي السعودي من جانب واحد، وأرجأ اللاعب ذلك، وهو يتفاوض مع ناديه مولودية الجزائر عن كيفية التسديد، إلى غاية اليوم الأخير من الأجل الذي حددته الفيفا وهو 28 ديسمبر 2023.

وما حدث بعد ذلك، انتباه الفيفا إلى أن القيمة التي سددها بلايلي لأهلي جدة بالأورو ينقص منها 370 أورو فقط مقارنة بالقيمة المالية المستحقة بالدولار، كون الفيفا تحرص في قانونها على تسديد أي طرف كل المبلغ المحدد في قراراتها المتعلقة بالخلافات المالية بين اللاعب والنادي دون نقصان، حتى وإن تعلق بالأمر بواحد أورو.

وراسلت الفيفا اللاعب رسميا شهر فيفري 2024 لتشعره رسميا بأن المبلغ الذي سدده يوم 28 ديسمبر 2023 لنادي أهلي جدة ينقص منه 370 أورو، وطلبت منه تسديدها، وهو ما قام به اللاعب على الفور، غير أن بلايلي، على خلاف ما قام به نهاية ديسمبر حين سدد نحو 16 ألف أورو لأهلي جدة، نسي إشعار المحامية التي كلفها للدفاع عن مصالح، وبالتالي، لم يتم إشعار أهلي جدة والفيفا بتسديد قيمة 370 أورو المتبقية وتقديم الإثبات على ذلك، وهو "النسيان" الذي أبقى على القضية عالقة،

واعتبره الفيفا بأن بلايلي خالف قرارها أو امتنع عن تطبيقه، ما جعلها إلى اتخاذ قرار إيقافه دون تحديد مدة الإيقاف في مراسلتها الأخيرة والتي كانت قد حددتها في ديسمبر الماضي بستة أشهر. وبعد صدور قرار الفيفا، تواصلت الفاف وإدارة مولودية الجزائر على جناح السرعة مع والد بلايلي، حيث أكد بأن مبلغ 370 أورو قد تم تسديده فعلا لنادي أهلي جدة شهر فيفري 2024، مشيرا بأنه لم ينتبه لعدم إشعار محامية ابنه بذلك ولم يقدم لها الإثبات حتى تقوم بإشعار نادي أهلي جدة والفيفا بكلك، على خلاف ما حدث شهر ديسمبر الماضي.

وأمام وضوح القضية والوقوف على مكمن الخلل، تم التواصل أمس مع المحامية بفرنسا، وإرسال الإثبات الذي يبرز بأنه تم فعلا الامتثال لقرار الفيفا في الآجال المحددة، أي شهر فيفري الماضي، والمتعلقة بتسديد قيمة 370 أورو المتبقية لنادي أهلي جدة السعودي.

وبناء عليه، فإن ما جاء في بيان إدارة نادي مولودية الجزائر صحيح بشأن قضية بلايلي مع الفيفا، حين ذكرت بأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى فارقا ماليا بين عملتين، غير أن أن فارق التحويل في العملة في القضية المطروحة تتعلق بين الأورو والدولار وليس الفرنك السويسري، كون القيمة المالية الوحيدة المتعلقة بالفرنك السويسري هي تلك المتعلقة بالمستحقات المالية الواجب تسديدها للفيفا نظير دراسة القضية، على اعتبار أن مقر الفيفا بسويسرا وتعاملاتها المالية تتم بالفرنك السويسري، حيث سبق للاعب بلايلي تسديد ألفي أورو للفيفا في هذه القضية.

وبعد التواصل مع محامية بلايلي وتقديم لها الإثبات على تسديد نجم مولودية الجزائر المستحقات المفروضة عليه في الآجال القانونية، ثم تقديمها للفيفا وأهلي جدة، فإن الهيئة الكروية الدولية ستعلن خلال يومين على الأكثر رفع عقوبة الإيقاف على بلايلي وطي الملف.