الإطاحة بعصابة خطيرة في البليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوفاريك، من الإٌطاحة بسبعة أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء يفوق عددها 11 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العصابة حاولت خلق جو من انعدام الأمن مع تعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر، حيث وقعت أعمال عنف أدت إلى إصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة بنسبة عجز قدرت بـ 30 يوم وتخريب لأملاك الغيــر.

وجاءت العملية على إثر تبليغ من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لفايسبوك “شرطة البليدة”، مفاده تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بخلق جو من انعدام الأمن وتعريض حياة المواطنين للخطر، باستعمال أسلحة بيضاء بأحياء مدينة أولاد يعيش، وعلى الفور قامت خلية الاتصال والعلاقات العامة بمراسلة أمن دائرة أولاد يعيش وتزويدها بالمعلومات الواردة ضمن التبليغ، لتقوم هذه الأخيرة بمباشرة التحريات في القضية.

وبيّنت التحريات أن أمن مصالح الأمن الحضري لأولاد يعيش، قد سجلت عدة قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، وتبليغات خلال الفترة الأخيرة عبر الأرقام الخضراء (15/48و 17)، مفادها حدوث شجارات بواسطة أسلحة بيضاء وجنح السرقات بالعنف.

وأسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص، فيما يبقى 6 في حالة فرار، مع ضبط بحوزة الموقوفين 16 سلاحا أبيضا محظورا من مختلف الأحجام والأصناف "عصي خشبية - سيوف تقليدية الصنع- سوط ذو مقبض حديدي- عصا بيسبول -02- ساطور- سكاكين مختلفة الأنواع – قاذف لهب”.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن إنشاء وتنظيم عصابة أحياء باستعمال أسلحة بيضاء.