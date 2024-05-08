سطيف: حجز 110 ألف وحدة من مواد التجميل المقلدة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط شخصين يبلغان من العمر 31 و54 سنة أحدهما من جنسية مغربية، وحجز 110 آلاف وحدة من مواد التجميل المهربة والمقلدة، بالإضافة لمواد شبه صيدلانية مجهولة المصدر.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة مفادها وجود شخصين يقومان بإنتاج مواد تجميل مقلدة وبيعها على أساس أنها أجنبية الصنع مستغلين في ذلك تسمية إحدى الشركات المعروفة، التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية أثبتت أن المشتبه فيهما يستغلان شبكة الأنترنت من أجل الترويج لمنتجاتهما كما أنهما يستغلان أحد المستودعات المتواجدة بوسط مدينة العلمة، أسفرت العملية عن حجز 110 ألف وحدة من مختلف أنواع مواد التجميل منها محل تهريب وأخرى مقلدة ومنها ما هو مجهول المصدر.

بعد إتمام الإجراءات الجزائية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن الخروقات القانونية التالية: الحيازة والتخزين والبيع لبضاعة من مواد التجميل محل تهريب وأخرى مقلدة، تقليد علامات التجارية تعبئة وتوضيب مواد التجميل موجهة للاستعمال البشري.