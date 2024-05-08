قافلة شبانية لزيارة المجاهدين والمواقع التاريخية عبر 19ولاية

انطلقت، اليوم ، قافلة شبانية متكونة من 1425 شابا لتجوب 19 ولاية يتعرفون من خلالها على أهم المواقع التاريخية ويزورون المجاهدين للاستماع لشهاداتهم الحية حول مختلف أحداث الثورة التحريرية المجيدة وذلك إحياء لليوم الوطني للذاكرة المصادف ليوم 08 ماي من كل سنة.

وقال مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، ياسين سيافي، في كلمة له قبل إعطاء إشارة انطلاق القافلة الشبانية، إحياء لهذه الذكرى التي تأتي تحت شعار "ذاكرة الأجيال تأبى النسيان" ، فإن هذه القافلة المنظمة من قبل المديرية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووالي العاصمة وبمشاركة الحركة الجمعوية، ضمت شبابا ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وأضاف أنه من بين أهداف هذه القافلة، "التأكيد على الدور الاستراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور والحس المدني وتقوية روابط الانتماء والاعتزاز بأعياد الوطن وكذا تثمين وتقوية إيمان الشباب بقدسية ثورتهم وتاريخهم المجيد مع التعرف على الموروث المادي وغير المادي في مختلف جهات الوطن".

وستجوب القافلة الشبانية المكونة من 61 حافلة يؤطرها 171 مؤطرا خلال خمسة أيام (من 8 إلى 12 ماي) 19 ولاية هي الطارف، عنابة، قالمة، قسنطينة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، باتنة، خنشلة، المسيلة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، غرداية، بسكرة.