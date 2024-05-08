المدية: تشييع جنازة الإمام الشاب محمد لقريد

شيعت اليوم بمقبرة بلدية العمارية، شرق المدية، بحضور جميع غفير من المواطنين جنازة المرحوم الأستاذ، محمد لقريد، إمام مسجد أبي ذر الغفاري بحي ثنية الحجر بمدينة المدية.

الفقيد الذي فارق الحياة بالمسجد إثر أزمة قلبية من فاعلي المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وذاع صيته كثيرا منذ عامين، لتمكنه من علوم الشريعة ومالك لثروة لغوية هائلة...أهلته للانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج سليل بلال لأحسن مؤذن وقدم الإضافة اللازمة للحصة التي تبث على أمواج إذاعة المدية الجهوية التي كانت تستعد لتنظيم إحتفائية لتكريم المتوجين ولجنة التحكيم والفاعلين وتقديم رسالة شكر وعرفان وامتنان للمساهمين كلهم.