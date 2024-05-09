"سيال" العاصمة تستنكر

تعرض البئر الإرتوازي رقم 12 المتواجد على مستوى بلدية تسالة المرجة بالعاصمة، لأعمال تخريبية من طرف مجهولين مست مختلف وحداته.

واستنكرت شركة المياه والتطهير بالعاصمة "سيال "، هذا العمل التخريبي، حيث قام مجهولون بسرقة الكوابل الكهربائية التي تربط مدخل البئر الإرتوازي بالخزانة الكهربائية للبئر، الذي أدى إلى توقيف هذا البئر وخلق نقصا في الإنتاج اليومي قدر بحوالي 1440 متر مكعب، حيث كانت تساهم في تزويد ساكنة بلديات سلسلة المرتفعات غرب العاصمة.

كما دعت سيال المواطنين التحلي بروح المسؤولية ومكافحة مثل هذه التصرفات وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة وزبائنها بالدرجة الأولى.