أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رفع سقف معدل التدفقات الدنيا من 2 إلى 4 ميغابايت/ثانية ليس سوى بداية برنامج تحسين الولوج إلى الانترنت الرامي إلى التوجه نحو رفع سقف معدل التدفق الأدنى.



وأوضح بومزار أن الجزائر التزمت بتحسين الولوج للأنترنت وقررت رفع معدل التدفق الأدنى من 2 إلى 4 ميغابايت لفائدة حوالي 2 مليون مشترك لكن هذا التدفق (4 ميغاباييت) يبقى +غير كاف+”.



وأكد الوزير على هامش لقاء بمقر الوزارة أن “رفع معدل التدفق الأدنى ليس سوى بداية وسننتقل إلى تدفقات أعلى”.



يذكر أن اتصالات الجزائر أعلنت الأربعاء الماضي أن الاختبارات التي أجرتها في الأيام الماضية سمحت بمضاعفة سرعة تدفق الأنترنت إلى 4 ميغابايت لما يقارب 2 مليون مشترك.



وأكد الوزير أن “الاختبارات التقنية التي أجرتها خلال الأيام الأخيرة عبر التراب الوطني كانت ناجحة”.



وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن “اتصالات الجزائر ستصادق على عروض لمختلف سرعات التدفق الأخرى لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية من أجل تشجيع المشتركين على الانتقال إلى سرعات تدفق كبيرة”.



وكان بومزار قد صرحشهر جانفي الماضي أنه سيتم رفع معدل التدفق الأدنى للأنترنيت في الجزائر لأن الهدف على المدى القصير يتمثل في الانتقال من 4 الى 8 ميغا مما يسمح بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة و مضامين أخرى ذات قيمة مضافة.



