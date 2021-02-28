أكد رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، اليوم الأحد، أنه يراهن على تحقيق فتح الحدود بين تونس وليبيا والجزائر، وتوحيد العملة فيما بينها.

ورأى الغنوشي في تصريحات صحفية أن مستقبل الدول الثلاثة واحد و يجب أن يكون ذلك المثلث منطلقًا لإنعاش حلم اتحاد المغرب العربي الذي سيساعد على حل المشكلات التي تعيشها تونس في إطار إقليمي.

وأشار الغنوشي في تصريحات سابقة إلى إنه يتطلع لحل الأزمة الليبية، بهدف الذهاب لشراكة اقتصادية بين تونس وليبيا وقطر مستقبلا، مضيفا أن انفراج الوضع في ليبيا سيوفر فرصة مهمة جدا للشراكة الاقتصادية الثلاثية التونسية القطرية الليبية للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا".

ولفت الغنوشي إلى أن تونس تستعد لإطلاق برنامج اقتصادي كامل لإعادة التعاون مع ليبيا، في وقت تشكو من أزمتي فيروس كورونا وغلق الحدود البرية والجوية لأشهر، اللتين كانتا سببا في متاعب الاقتصاد، فانحسرت المبادلات التجارية مع ليبيا بنسبة 70% لتحل محلها البضائع التركية والصينية.