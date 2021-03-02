خرجت، اليوم الثلاثاء، مسيرة للطلبة الجامعيين ومواطنين في الجزائر العاصمة لتجديد مطالب الحراك الشعبي.

وبدأ المتظاهرون في التجمع بساحة الشهداء حوالي الساعة العاشرة صباحا قبل محاولتهم الانطلاق في المسيرة نحو البريد المركزي، غير أن قوات الأمن منعتهم من ذلك.

واضطر المشاركون في المسيرة إلى اتخاذ مسالك فرعية بشوارع القصبة لتجاوز الحواجز الأمنية، حيث تمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى وسط العاصمة، قبل أن تقوم قوات مكافحة الشغب بتفريق المسيرة في حوالي الساعة الواحد والنصف زوالا من أمام البريد المركزي.