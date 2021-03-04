كشفت وسائل إعلام فرنسية مختلفة أن الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة حارس فريق ماتز الفرنسي معرض لعقوبة قاسية بعد طرده بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 90 خلال المواجهة التي انهزم فيها ضد أونجي بهدف دون رّد.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تشابك أوكيجة مع اللاعب سليمان دومبيا، الذي قام بإستفزار اللاعب وإبعاد الكرة خارج أرضية الميدان بعدما كان أوكيجة قريبا منها، مؤكدين على أنه كان قادر على تجنب الطرد وعدم الانصياع وراء اللقطة.

ولم يكتفي صاحب 32 سنة فقط بالاشتباك بالأيدي، بل قام بركل أحد المعدات المتواجدة على خط التماس وهو يهّم بالخروج .

ايقاف " ألكسندر" قد تورّط فريقه وكذا المنتخب الوطني في حال ما سلطت عليه لجنة الانضباط بالدوري الفرنسي عقوبة قاسية، خصوصا في ظل عدم الجاهزية التامة للراسي مبولحي العائد مؤخرا من الإصابة.