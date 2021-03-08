كشفت وسائل إعلام مغربية أنه من المنتظر أن تعقد اليوم ، لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، اجتماعا على جناح السرعة ، بالرباط لمناقشة والحسم في مصير منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة .

وحسب موقع " راديو مارس" المغربي ، فإن إمكانية التأجيل أو الإلغاء واردة، بسبب ظهور حالات وبائية جديدة في مجموعة من البلدان الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة، وكذلك بعد إلغاء المغرب لمجموعة من الرحلات الجوية مع عدد من البلدان الإفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد.