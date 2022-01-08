تداولت وسائل إعلام، أمس الجمعة، خبر إصدار وزارة التجارة تعليمة تمنع بيع مادة زيت المائدة للقصر (أقل من 18 سنة)، وذلك في غياب تأكيد رسمي من الوزارة الوصية.

وأحدث هذا الخبر ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر بعض المعلقين أن القرار غريب وصعب التطبيق على أرض الواقع.

وخلال زيارته إلى ولاية وهران من أجل افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية، أكد وزير التجارة كمال رزيق صحة الخبر في تصريحات للصحافة، مضيفا أن اتخاذ هذا القرار لم يكن اعتباطيا.

وحسب رزيق فإن فرق وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح الأمن راقبت السلوكات الاستهلاكية منذ شهر، ولاحظت شيئا غريبا تمثل في استغلال الأطفال من طرف بعض "عديمي الضمائر".

وأضاف وزير التجارة أن كاميرات المراقبة بينت أن هؤلاء يرسلون الأطفال لشراء هذه المادة من المحلات، فيما يبقون هم في الخارج وهو ما اعتبره نوعا من أنواع المضاربة ما استلزم –حسبه- اتخاذ مصالحه قرار منع الأطفال من شراء زيت المائة، مؤكدا أن تطبيق التعليمة ساري المفعول ابتداء من يوم أمس.