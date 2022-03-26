أعلنت الوزارة الأولى، عن إنشاء مصلحة جديدة لتعليم اللغة العربية بفرنسا، على مستوى السفارة الجزائرية بباريس، حسبما أوردته الجريدة الرسمية.

وجاء هذا في المرسوم التنفيذي رقم 22-98 المؤرخ في 11 شعبان 1443 الموافق لـ 14 مارس 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه المصلحة توضع لدى سفارة الجزائر بفرنسا ويسيرها رئيس مصلحة، حيث تتولى مهمة ضمان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا كلغة حية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية.

وستكلّف المصلحة بوضع أساتذة جزائريين يتمّ توظيفهم للقيام بهذه المهمة، تحت تصرّف المديريات الأكاديمية الفرنسية.

كما تساهم في تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سنّ التلاميذ وتنوّعهم، والمبادرة بأي عمل من شأنه ترقية وتثمين تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا.