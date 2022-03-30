نفذت قيادة القوات البحرية بالتعاون مع الهيئات المدنية المختصة، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، تمرين استعراضي بعنوان "مساعدة سفينة في حالة خطر ومكافحة التلوثات البحرية بالواجهة البحرية الشرقية ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة."

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاء هذا "في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات العسكرية والمدنية في مجال مكافحة التلوث البحري".

وأضاف نفس المصدر بأن "سيناريو التمرين تمثل في محاكاة لحادث اصطدام ناقلة بترول بسفينة بميناء بجاية مما أدى إلى تسرب كمية من النفط، وفور تلقي إشارة الإنذار تم تسخير العنصر البشري المختص ووحدات بحرية وجوية تابعة إلى قيادة القوات البحرية لتنفيذ عملية إنقاذ طاقم الناقلة والإجلاء البحري، وبعد تقييم الوضع والمراقبة البحرية، تم التبليغ عن تسرب النفط في عرض البحر والشروع في تفعيل مخطط تل البحر الجهوي".

وذكر البيان أنه "هذا التمرين يندرج ضمن جهود تعزيز نظم مكافحة التلوث البحري للمحروقات، واختبار قدرات مختلف الهيئات العسكرية والمدنية وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين".