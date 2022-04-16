دعا، اليوم السبت، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، في تصريح حصري لـ"الخبر" على هامش افتتاحه الملتقى الوطني حول المالية الإسلامية، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في قسنطينة أنه ينبغي خلق تعاون ديني بين مختلف المذاهب والديانات إذ لا ينبغي جعل دين في صراع مع آخر ولا بد من خدمة الإنسانية في المقام الأول.

استشهد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بقول الأمير عبد القادر "أنا لم أكن أقاتل المسيحيين أن كنت أقاتل المستعمرين"، مؤكدا أنه لا يجب جعل الإسلام ضد المسيحية، ولا الكاتوليك ضد الارتودوكس، بل ينغي، حسبه، أن يتعاون علماء الدين أيا كانت ديانتهم من أجل صلاح الإنسانية، مؤكدا أن هذا التعاون سبق وأن تم العمل به من قبل في وثيقة الدوحة ووثيقة مكة.

وحتى داخل الإسلام لا بد من تعاون المذاهب الدينية، والاستثمار في الثروة الدينية لتنمية الفكر العلمي والتشريع في بلادنا.

وعن الدول التي ستتعاون معها الجزائر في المجال الديني، أكد أبو عبد الله أنه سينعقد ملتقى بعد رمضان في الرياض بالسعودية لمعرفة الدول التي ستشارك فيه والتي ستعمل في مجال التعاون الديني والإنساني، مع باقي الدول.