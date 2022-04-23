سلطت لجنة الانضباط للاتحادية الدولية لكرة القدم عقوبة 3 آلاف فرنك سويسري ضد الفدرالية الجزائرية لكرة القدم بسبب الأحداث التي شهدها لقاء "الخضر" ضد منتخب الكامرون يوم 29 مارس الماضي.

حسب مصدر عليم من "الفاف" فان العقوبة كانت "رحيمة" بالنظر لأنه كانت مخاوف كبيرة أن يتم تسليط عقوبة مالية قاسية فضلا عن حرمان المنتخب الوطني من حضور أنصاره لعدة مواجهات، بحكم التقرير الأسود الذي دونه الحكم باكاري غاساما وكذا محافظ اللقاء.

وفي سياق آخر، أفاد نفس المصدر أن استقبال أشبال بلماضي لمنافسيهم بملعب وهران يبقى مرهونا بموافقة "الكاف"، وفي حال تعذر ذلك فسيتم استقبال أوغندا بملعب 5 جويلية المؤهل رغم بعض التحفظات.