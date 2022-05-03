نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، برقية مقتضبة دعت فيها إلى ضرورة لم شمل الجزائريين بمناسبة الذكرى الستون لاستقلال الجزائر.

واعتبرت الوكالة العمومية الرسمية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لحلول جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل.

وأضافت الوكالة أن الرئيس "نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد".

وأضاف كاتب البرقية أن الرئيس تبون لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع و"يده ممدودة للجميع بشكل دائم، ما عدا للذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم. فهو ليس من دعاة التفرقة بل بالعكس تماما".

وتابعت "واج": "يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من اجل صفحة جديدة .. فكلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي".

وختمت الوكالة برقيتها: "إن الجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال".