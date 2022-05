Une légère hausse du nombre des contaminations quotidiennes au coronavirus Covid-19 a été enregistrée, selon le bilan établi sur les dernières 24 heures, par le ministère de la santé et de la réforme hospitalière.

En effet, six (6) nouvelles contaminations ont été recensées, contre deux (2) contaminations dans le bilan précédent et quatre (4) cas dans le bilan d’avant.

Le même bilan n’a par ailleurs, pas fait état de guérison, ni de décès, durant cette période.

Les services de réanimation sont, également, vides des cas compliqués de la Covid-19, précise la même source.