Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a cosigné lundi à Ankara, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la Déclaration commune de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en Turquie.

Les deux pays ont également signé au Complexe présidentiel à Ankara, en présence des délégations des deux pays, plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines.

Les accords concernent plusieurs secteurs comme l'Energie et les Mines, les Finances, le Commerce, l'Industrie, l'Information et la Communication, les Travaux publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l'innovation, les Micro-entreprises, les œuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l'Education, l'Environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a cosigné lundi à Ankara, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la Déclaration commune de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en Turquie.

Les deux pays ont également signé au Complexe présidentiel à Ankara, en présence des délégations des deux pays, plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines.

Les accords concernent plusieurs secteurs comme l'Energie et les Mines, les Finances, le Commerce, l'Industrie, l'Information et la Communication, les Travaux publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l'innovation, les Micro-entreprises, les œuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l'Education, l'Environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier.