أمر قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم، على الساعة الخامسة والنصف من نهار اليوم، بإيداع الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة تسيير الموانئ الجزائري "سيربور" والمدير العام للشركة الرياضية إتحاد العاصمة، عاشور جلول، رهن الحبس المؤقت في قضية إخراج أكثر من ألف هيكل سيارات مستوردة ومجمدة على مستوى ميناء مستغانم من طرف الشركة المملوكة لرجل الأعمال المحبوس محيي الدين طحكوت.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، المنحى من منصبه الأسبوع الماضي، وكذا مدير الاستغلال ورئيس مصلحة الفوترة لذات المؤسسة، رهن الحبس المؤقت. في حين أمر بوضع مسؤول مؤسسة العبور التي تكفلت بعملية إخراج الحاويات الـ300 التي كانت تحمل السيارات المستوردة تحت الرقابة القضائية.

وشرع قاضي التحقيق لمحكمة مستغانم، في سماع المتهمين في هذه القضية صباح اليوم، وكان مدير مؤسسة "سيربور" آخر من خضع للتحقيق. واستمع قاضي التحقيق أيضا لشاهد في هذه القضية وكان يشغل منصب مدير الاستغلال في مؤسسة ميناء مستغانم، قبل تنحيته نهاية السنة الماضية، وتعويضه بمسؤول آخر في نفس المنصب استمع له القاضي وصدر في حقه أمر بالإيداع.

وكانت هذه القضية قد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في جانفي من السنة الجارية، عندما نشرها مبلغون عن الفساد ينشطون داخل الجزائر. لتتحرك مصالح الأمن، وتشرع في التحقيق في القضية. بعد تأكد إخراج أكثر من ألف سيارة مستوردة من كوريا الجنوبية، من طرف مؤسسة "طحكوت" وكانت مجمدة في أرصفة الميناء. وكشف المبلغون عن الفساد أن مسؤولين في الشركة المذكورة استعملوا وثائق "موقعة داخل السجن" لاستخراج السيارات، دون أن تدفع الشركة المذكورة تكاليف بقائها لمدة تفوق السنة في الميناء، وغيرها من المستحقات.

وفي موضوع ذي صلة تواصل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم تحقيقاتها في قضية العقود التجارية المبرمة مع شركة "باليريا" الإسبانية للنقل البحري للمسافرين بخصوص "الامتيازات المالية والجبائية" الممنوحة لها.