تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة لتورطه في قضية الإساءة إلى الرسول (صل الله عليه وسلم) وبقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين الإسلامي باستخدام وسيلة إلكترونية (فايسبوك).

تعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت من المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تخص رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " يعرض منشورات عبر إحدى مجموعات الفايسبوك تضمنت رسوم كاركاتورية، صور ومضامين مسيئة للرسول (صل الله عليه وسلم) وبقية الأنبياء والدين الإسلامي.

حيث مكنت التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية باستغلال كافة المعلومات، من جمع قرائن معلوماتية قادت إلى تحديد هوية المعني وعنوان إقامته بمدينة قسنطينة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وبعد إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.