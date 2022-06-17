توفي اليوم مناصري المختار الحارس السابق لفريق نجم البرواقية عن عمر ناهز 67 سنة بعد متاعب صحية عانى منها الفقيد منذ عدة سنوات لكنها لم تمنعه من التنقل الى الملعب وحضور عدة دورات رياضية.

الفقيد متزوج واب لاربعة أبناء..حكايته مع الكرة انطلقت سنة 1968 و عمره لم يتعد 14 سنة، حينما التحق باصاغر نجم البرواقية كحارس مرمى، ليرتقي إلى الاشبال ثم الاواسط تحت قيادة المدرب قراش من البليدة.

وفي سنة 1972 انضم إلى تشكيلة الاكابر في القسم الجهوي رفقة عدة لاعبين من بينهم شيكراف، سمري،.مسعود بورياح، بريطم، قطاس ،ابراهيم احمد الشريف ..الأخوة عرجون وأحمد قارس.

وانتهت مسيرة المختار سنة 1987 في القسم الشرفي عن أحسن ذكريات الفقيد هي مباراة فريقه في نهاية السبعينيات أمام نجم القليعة بملعب البرواقية حينما فاز النجم بهدفين دون رد وهي النتيجة التي أنقذت فريقه من السقوط إلى الجهوي.