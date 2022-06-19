أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه، يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي، وهذا بعد "دراسة عميقة للخبراء والمختصين"

و بخصوص مراجعة البرامج التعليمية والكتاب المدرسي، جدد الرئيس تبون "عزمه على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته في إطار إصلاح المنظومة التربوية".

كما شدد الرئيس تبون على "ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء بالروح التربوية منهاجا كون أجيالا من المتفوقين منذ الاستقلال وفي مختلف التخصصات، و منع مراجعة البرامج التعليمية خلال المواسم الدراسية منعا باتا".

و وجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن تعليمات بأن تكون المراجعة "وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها".

من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة بإطلاق "فوري" لاستشارة "واسعة" بين الفاعلين في قطاع التربية بخصوص ثقل المحفظة المدرسية "للخروج بنظرة موحدة حول الظاهرة واعتمادها مباشرة".