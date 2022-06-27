أفادت إذاعة سطيف الجهوية، إنه تم العثور صبيحة اليوم الإثنين على الشخص المفقود في الحرائق التي اندلعت بعد ظهر أمس الأحد بجبال منطقة حربيل شمال ولاية سطيف، ميتا متفحما، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرائق إلى ثلاثة متوفين وإصابة 18 آخرين.

وكانت النيران قد اندلعت بعد ظهر الأحد بغابات جبال بلدية "حربيل" الواقعة شمال ولاية سطيف، حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للحريق إلى الغابات المجاورة بقريتي "رأس الفيض" و"شريقات"، ما أجبر السكان على أخلاء منازلهم.

وذكرت مصادر محلية إن النيران تعود أسبابها إلى النار المشتعلة طول السنة في مكبي نفايات ببلدية "حربيل" وبإقليم بلدية "حمام ڤرڤور" الواقعة على الطريق الرابط بين البلديتين.

من جهة أخرى خلف حريق نشب مساء الأحد بتيزي نبشار في منطقة قرقور خسائر معتبرة في المحاصيل الفلاحية للسكان، حيث أتى على حوالي 200 شجرة زيتون و60 أخرى مثمرة ومساحة من القمح الصلب القائم والمحصود وحوالي 270 حزمة أعلاف و150 شجرة عابية.

وقد مكن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية والغابات والسلطات البلدية والمواطنين من السيطرة على الحريق رغم هبوب رياح جافة قوية وساخنة على المنطقة.