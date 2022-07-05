تتواصل الى غاية الساعة جهود مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات ومختلف المصالح التقنية بولاية تبسة لإخماد حريق جبل الحوض بمرسط شمال تبسة.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط قد باشرت تدخلا أوليا رفقة مصالح الغابات وبحضور مصالح الدرك الوطني تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية الرائد قبليم محند آكلي ليلة الأحد الى الإثنين 5 2022.07.0 وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة وفرق الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة لأجل اخماد حريق شب بغابة بجبل الحوض ببلدية مرسط،حيث تم تسخير 07 شاحنات إطفاء بمختلف الاحجام وحافلة نقل العمال وسيارتي اتصال وبتعداد بشري قدر بـ48 عون بمختلف الرتب.

وبعد عملية اخماد دامت الى غاية صبيحة يوم 2022.07.04 تم التحكم واخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 2,5 صنوبر حلبي واعشاب يابسة واكليل وانقاذ باقي الغابة، مع تسخير فرق التدخل في عين المكان لتوفير الحراسة الامنية.

غير ان هبوب الرياح فرض تواصل الجهود الى حد الـساعة من نهار اليوم، بعد توسع الحريق.

وبحسب بيانات خلية الاعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بتبسة، التي تسلمت "الخبر" نسخا منها لتتبع مجريات الاخماد، تؤكد رفع مستوى الدعم بالوسائل المادية والبشـرية.

وتضمن البيان رقم 3 وصـول الدعم من طـرف الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لولاية أم البواقي والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات التابع لولاية سـوق اهـراس ووصول الدعم الجوي من طرف الطائرة الروسية لإخماد الحرائق في اختصاص الاطفاء الجوي.