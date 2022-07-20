تمكنت مصالح الأمن لمطار وهران الدولي احمد بن بلة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف أورو نحو تركيا، كانت مخبأة داخل حقيبة متواجدة داخل حافلة نقل الركاب قبل أخذها من طرف شخص لإدخالها إلى الطائرة المتوجهة نحو تركيا.

وتفيد معلومات مقربة من الملف بأن التحريات لا تستبعد تواطؤ أعوان أمن داخل المطار في محاولة تهريب الأموال والحيلولة دون مرورها أمام مصالح الجمارك المكلفة بمراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد تم إيداع المبلغ على مستوى لجنة خاصة تحت إشراف النائب العام ومصالح أخرى لغاية انتهاء التحقيق والكشف عن بقية خيوط الشبكة المختصة في تحويل الأموال وصاحب الأموال المحجوزة.