كشفت مصادر مطلعة أن غضب متصاعد آخذ في الانتشار بين الطيارين منذ أن اتخذ المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية قرارا أوقف بموجبه مؤقتا امتيازا أثقل كاهل خزينة الشركة.

نفس المصادر أشارت إلى أن الطيارين شرعوا في التحرك يمينا وشمالا ويتردد هؤلاء في شن حركة احتجاجية، لكنهم لحد الآن هم يبحثون عن الذريعة الأنسب لتبرير حركتهم بدلا من الافصاح عن السبب الحقيقي وهو تعليق استفادتهم من امتياز فريد من نوعه في العالم، فما هو؟.

القرار يتمثل في تعليق استفادة الطيارين وعائلاتهم من تذاكر مجانية وفي الدرجتين الأولى والأعمال خلال فصل الصيف الجاري، بسبب الضغط الذي تعرفه حجوزات الشركة نظرا لتوافد المغتربين بعد سنتين من الانقطاع بسبب الأزمة الصحية. وهو ما سيسمح أيضا من اراحة خزينة الشركة، للإشارة فإن باقي العمال يستفيدون من تذاكر مجانية لكن ليست بنفس امتيازات الطيارين وعائلاتهم. القرار الذي وصف بـ "الشجاع" من قبل أغلبية عمال الشركة لم يرق للطيارين الذين عبروا عن غضبهم مبررين ذلك بأنهم يفضلون أخذ عطلتهم في الصيف ولا معنى للحصول على هذه التذاكر المجانية في باقي فترات السنة. للعلم فإن هذا الامتياز الممنوح للطيارين بصفة غير محدودة يكلف الشركة الملايير سنويا.