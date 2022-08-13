تمكنت مصالح جمارك بميناء وهران صبيحة اليوم من حجز 6 آلاف هاتف نقال و كمية معتبرة من المواد الغذائية، إثر عملية تفتيش للركاب القادمين من ميناء اليكانت الاسباني على متن باخرة طارق ابن زياد التي حلت بميناء وهران.

عثرت مصالح الجمارك على كميات كبيرة من المواد الغذائية من حلويات وأجبان و حتى كمية من أمعاء الحيوانات المستعملة في صناعة خيط الجراحة، و الالبسة المستعملة.

تعتبر هذه العملية النوعية من أكبر عمليات إدخال مواد استهلاكية ممنوعة من طرف تجار الشنطة لتموين السوق المحلية بعد قرار الحكومة حظر المعاملات التجارية مع الجانب الإسباني و تجميد معاهدة الصداقة .