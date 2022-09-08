تعاون جديد بين الجزائر والمانيا في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من شركة "في ان جي" الألمانية.

وحسب بيان للوزارة فقد ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع، فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك و"في ان جي" في مجال نقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال.

كما ناقشا إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة متبادلة المنفعة بما في ذلك تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.

واضاف نفس المصدر بان الوزير قدم لوفد "في ان جي" محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر.

وأصر على رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي.

على هذا النحو، تمت دعوة "في ان جي" لاستكشاف طرق ووسائل إنشاء شراكة مربحة مع سوناطراك وتبادل المعرفة والخبرات.

كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول الأخبار العالمية لسوق المحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.