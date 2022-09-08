روسيا تعلق على رغبة الجزائر الانضمام إلى مجموعة " بريكس"

صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة بريكس، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".

وأشار شوفايف إلى وجود قرار مبدئي لإجراء الرئيس تبون، زيارة إلى روسيا قبل نهاية العام. وكشف شوفايف أن هناك أحداثا مهمة تنتظر العلاقات الثنائية بين البلدين حتى نهاية العام، مضيفا "نسعى لتوسيع مجالات التعاون المدني بين الجزائر وروسيا، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد صرح في وقت سابق بأن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس". وتضم "بريكس"، وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا حاليًا.