هذا هو موقف روسيا من رفع الجزائر امدادات الغاز نحو أوروبا

قال السفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف، في رده على سؤال "الخبر"، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بالعاصمة، حول رفع الجزائر لإمدادات الغاز نحو أوروبا، بعد قرار بوتين بقطع الغاز عن القارة العجوز، إن روسيا تتفهم رفع الجزائر إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد توقف الإمداد الروسي. وأضاف هذه الجزئية لا تزعج روسيا، وإنما من حق شركائنا الاستفادة من الوضع الدولي، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز.

وأكد الدبلوماسي أن روسيا لن تنهار بوقف تصدير الغاز نحو أوروبا، وإنما تعيد ترتيب الأمور في أطر جديدة، بالرغم من أن ذلك يحتاج إجراءات وقليل من الوقت.

وأضاف السفير، أن هناك تعاونا وتنسيقا بين البلدين على مستوى "أوبك "و "أوبك بلوس "، كما إن هناك اجتماعات مستمرة للوصول إلى رؤية مشتركة.