Du nouveau dans le dossier de l’automobile

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar est revenu, ce samedi, sur un dossier du montage automobile en Algérie et l’importation de véhicules.

Depuis Boumerdès où il a tenu une réunion avec les directeurs centraux et locaux du secteur de l’industrie, le ministre Ahmed Zeghdar, a dévoilé du nouveau concernant le dossier relatif à la construction automobile, soulignant que l’Algérie est en contact avec les grands constructeurs automobiles pour pénétrer le marché local.

Il a, aussi, souligné que le projet de l’industrie automobile avance dans des étapes correctes et saines, ajoutant que l’annonce des noms des concessionnaires économiques sera faite dans la transparence après l’approbation du conseil des contributions de l’État.

En ce qui concerne le dossier de l’importation automobile, Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a expliqué que son ministère n’a accordé aucune permission pour l’importation des voitures, et a déclaré à cet égard : « Nous avons de nouvelles perspectives alors que nous faisons l’inventaire de 42 entreprises qui activaient déjà dans le secteur automobile. Nous cherchons à pouvoir atteindre d’avoir une véritable industrie avec un ratio d’intégration acceptable qui permettra à la conclusion d’un accord pour entrer sur le marché comme produits la première année, puis l’installation, pour atteindre une industrie réelle dans la troisième année».

Zeghdar a aussi évoqué le fait que les emplois des entreprises saisies ont été préservés en disant : « Nous avons préservé plus de 9 000 emplois dans les 13 institutions qui ont été saisies. »

Il a aussi précisé que « La loi de finances complémentaire permet à toutes les personnes et institutions publiques actives dans le domaine des transports d’importer des voitures».