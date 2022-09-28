إنقاذ عائلة اختنق أفرادها بالغاز في باتنة

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية باتنة ليلة البارحة عائلة متكونة من أربعة أفراد تعرضوا لاختناق بالغاز بحي بوزوران بمدينة باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها، بأن إسعافاتها تمكنت منتصف ليلة البارحة من إنقاذ عائلة من أربعة اشخاص الأب والأم وطفلان يبلغان من العمر 9 سنوات، نتيجة تعرضهم إلى تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من مسخن الماء بالمنزل العائلي الواقع بحي بوزوران وسط مدينة باتنة.

وأضاف نفس المصدر إنه تم إسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.