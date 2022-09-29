سوناطراك توقع عقدا مع شركة "بتروفاك" البريطانية

عقدت شركة سوناطراك، اليوم الخميس، اتفاق مع شركة "بتروفاك" البريطانية، لإنجاز هندسة وإمداد وبناء، وحدات الفصل وإزالة الكربون في حقل غاز "ألرار"

وأوضح بيان الشركة، أن تطوير حقول الغاز الموجودة في منطقة "تينرهرت" الجنوبية سيسمح بمساهمة إنتاجية تبلغ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز بالاعتماد على مصنع "ألرار" للحفاظ على إنتاجه عند 25 مليون متر مكعب يوميًا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا العقد ما يعادل 42.7 مليار دينار جزائري لمدة انجاز تقدر بـ 36 شهرا.

من جهة أخرى، كشف ذات البيان، أن سوناطراك أوكلت إلى فرعها "الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية"، إنجاز بصيغة هندسة وإمداد وبناء، مشروع محطة ضخ متعددة السوائل في منطقة "غرد شقة" بحاسي مسعود وكذلك خطا لتحويل الإنتاج. كما سيدعم المشروع إنتاج الحقول في منطقة " غرد شقة"، بطاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ حوالي 20000 برميل يوميًا وحجم الغاز المصاحب بحوالي 800000 متر مكعب يوميًا.

ويقدر المبلغ الإجمالي لهذا العقد أكثر من 28 مليار دينار جزائري لمدة 28 شهرا.

كما وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لشركة سوناطراك مع شركة بتروفاك مذكرة تفاهم تنص على تقديم المساعدة الفنية والتعليمية من بتروفاك إلى المعهد الجزائري للبترول خاصة فيما يتعلق بالتمرن على الحرائق الحقيقية، والتدريب وإدارة المعرفة في مجال تسيير المشاريع والعمليات والصيانة.