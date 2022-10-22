الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء

أقيمت، صباح اليوم السبت عبر كافة مساجد الوطن، صلاة الاستسقاء تضرعا للمولى غز وجل، بأن ينزل الأمطار التي عرفت شحا في الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت، الخميس في بيان لها، الأئمة، إلى إقامة صلاة الاستسقاء، صباح اليوم السبت، جراء تأخر سقوط الأمطار عبر معظم ربوع البلاد.

وأهابت الوزارة بمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات "توجيه الأئمة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 26 ربيع الأول 1444 الموافق لـ 22 أكتوبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا" وهذا إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما دعتهم، في ذات السياق، إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه، وفقا للمصدر ذاته.