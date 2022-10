Émission de deux billets d’argent à l’occasion du sommet arabe

La banque d’Algérie a émis deux nouveaux billets à l’occasion de la tenue à Alger de la 31ème session ordinaire du conseil de la Ligue Arabe.

Ces deux nouveaux billets de 2000 DA sont émis pour célébrer le soixantenaire de l’indépendance et pour commémorer la tenue du sommet arabe en Algérie. Ils sont frappés d’une couleur verte qui tend vers le bleu au recto et d’un vert qui tend vers le jaune au verso.

Un autre billet d’une valeur de deux mille dinars sera également émis, portant plusieurs dessins dont celui du sanctuaire du Martyr, la carte géographique du monde arabe et le sigle de la Ligue Arabe.