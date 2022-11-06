اكتشاف جثث لحراقة من بينهم مغربي داخل حاوية بميناء وهران

عثرت مصالح الأمن بميناء وهران يوم الاربعاء الماضي على جثتين لمهاجرين غير شرعيين " حراقة" من جنسية مغربية و جزائرية، رفقة ثلاثة شبان أحياء لكن في حالة صحية متدهورة داخل حاوية كانت موجهة للتصدير، تم تحويل الشبان الثلاثة نحو المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن عودة بن زرجب بوهران، حسب ما علمته " الخبر" من مصادر مقربة من الملف.

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في حيثيات القضية و كيفية تمكن الشبان الخمس من الدخول في الحاوية و هم شابين من جنسية مغربية و ثلاثة من جنسية جزائرية.

تفيد المعلومات المتوفرة بأن الحاوية كانت تحتوي مادة" الخروب " موجهة للتصدير، و خلال شحنها فوق السفينة سمع العامل صوت ينبعث من داخل الحاوية و قام بتبليغ المعنيين و مصالح الأمن و فور فتح الحاوية اكتشفوا مشهدا مروعا و روائح جثث الموتى تنبعث و الشبان الثلاثة كانوا على مشارف الموت.

سيسمح التحقيق بتحديد مسؤولية كل الأطراف الضالعة في الجريمة و كيفية تسلل " الحراقة" داخل الحاوية خارج الميناء أم حينما كانت الحاوية في مرفأ الحاويات، بالتالي إمكانية وجود شبكة تعمل على تهريب البشر عن طريق الحاويات بمقابل مالي، مثلما هو معمول به في يلدان معروفة بهذا النوع من الشبكات بتواطؤ أطراف عديدة.

كما سيجيب التحقيق عن وجود ثغرات في المخطط الأمني داخل المنشآة المينائية بالنظر للتدابير الأمنية المشددة التي يخضع لها الميناء عند كل المداخل الرئيسية.

تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول تنامي تظاهرة الهجرة غير الشرعية و الرحلات على متن الزوارق الصغيرة رغم المجهودات الكبيرة لمصالح الأمن لتفكيك العشرات من الشبكات و حجز معدات منذ الصائفة الماضية، رغم مشروع بناء جدار اسمنتي عازل على طول المناطق الساحلية في الكورنيش الغربي للولاية و ما أثاره من ضجة في الرأي العام المحلي و الوطني من خلال التساؤل عن جدوى بناء جدار على طول كل الساحل الوهراني و تكلفته المالية المرتفعة و قدرته على وقف الرحلات، كانت أخرها رحلة أودت بحياة عائلة كاملة مكونة من أم و ابنيها تم العثور على جثثهم مؤخرا.

لكن هي المرة الأولى التي يتم اكتشاف محاولات هجرة غير شرعية داخل حاويات، بعد تسجيل بعض محاولات الهجرة بالتسلل على متن السفن الراسية في الميناء. يتضح من خلال العثور على حراقة من جنسية مغربية داخل الحاوية و كذا القبض على العديد من المغاربة اثناء عمليات تفكيك الشبكات بوهران و في الجهة الغربية بأن نشاط هذه الشبكات المختصة عابر للقارات و يشمل كل بلدان شمال إفريقيا.