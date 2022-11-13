سيدي بلعباس: وفاة شاب في حادث مرور

شهد الطريق الوطني رقم 13 في شطره المار باقليم بلدية تنيرة 25 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في ساعة متأخرة من سهرة يوم السبت حادثة انقلاب سيارة سياحية بعد انحرافها عن مسارها الطبيعي ، الامر الذي اسفر عن مصرع شاب في 24 سنة من العمر نظير إصابة أربعة آخرين من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان اعوان الحماية المدنية قد تكفلوا بتقديم الاسعافات الأولية للجرحى نظير نقل جثة القتيل صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس ، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسات حادث السير الأليم.