الجزائر تعزي تركيا وتدين تفجير إسطنبول

أدانت الجزائر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول بتركيا، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فان الجزائر تقدّمت بتعازيها لأسر الضحايا، معربة عن تضامنها التام مع الجمهورية التركية، قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة، مجددة التأكيد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تكفل التصدي للتنامي الخطير الذي تشهده هذه الآفة في الآونة الأخيرة والوقاية منها عبر تجفيف منابعها المادية والفكرية.

وأضاف البيان، إن "الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وانتصرت عليه، تظل على يقين أن الجمهورية التركية الصديقة قادرة على التغلب على هذه الآفة بفضل وحدة وصمود شعبها والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".