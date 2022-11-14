إسعاف ثلاث مختنقات بالغاز في قسنطينة

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة صبيحة اليوم الإثنين ثلاثة مختنقين بالغاز بمنزلهم الواقع بالوحدة الجوارية 08 بالمجمع السكني رقم 03 ببلدية الخروب.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان بأن إسعافات الوحدة الرئيسية علي منجلي تدخلت اليوم في تمام الساعة السابعة (07:00) بالوحدة الجوارية 08 المجمع السكني رقم 03 ببلدية الخروب، لأجل إسعاف ثلاثة مختنقين بالغاز.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و52 سنة كلهم إناث وجدن في حالة غثيان جراء استنشاقهن لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، حيث تم إسعافهن بعين المكان ونقلهن من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى علي منجلي بالخروب.